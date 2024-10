Oltre 500 partecipanti al Global Welfare Summit, consegnati i premi alle aziende virtuose (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – A Villa Miani, a Roma, si è svolta la prima edizione del Global Welfare Summit, che ha visto la presenza di più di 500 partecipanti. Le tematiche trattate, così come la partecipazione di istituzioni, aziende, leader ed esperti del settore, riuniti per discutere e promuovere soluzioni innovative e sostenibili in ambito Welfare, hanno Oltre 500 partecipanti al Global Welfare Summit, consegnati i premi alle aziende virtuose L'Identità. Lidentita.it - Oltre 500 partecipanti al Global Welfare Summit, consegnati i premi alle aziende virtuose Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – A Villa Miani, a Roma, si è svolta la prima edizione del, che ha visto la presenza di più di 500. Le tematiche trattate, così come la partecipazione di istituzioni,, leader ed esperti del settore, riuniti per discutere e promuovere soluzioni innovative e sostenibili in ambito, hanno500alL'Identità.

Oltre 500 partecipanti al Global Welfare Summit, consegnati i premi alle aziende virtuose - A Villa Miani, a Roma, si è svolta la prima edizione del Global Welfare Summit, che ha visto la presenza di più di 500 partecipanti. Le tematiche trattate, così come la partecipazione di istituzioni, ... (adnkronos.com)

