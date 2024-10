Motomondiale: Gp Thailandia. Martin "Fiducioso, ma non sarà facile" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sul circuito di Chang il leader del Mondiale pronto a una nuova sfida con Bagnaia BURINAM (Thailandia) - "Sono felice per il primo posto nel Mondiale e le gare in Indonesia e in Australia sono andate molto bene. Mi sento molto in fiducia per questo weekend, anche se so che sarà molto dura. Bagnaia e Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Thailandia. Martin "Fiducioso, ma non sarà facile" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sul circuito di Chang il leader del Mondiale pronto a una nuova sfida con Bagnaia BURINAM () - "Sono felice per il primo posto nel Mondiale e le gare in Indonesia e in Australia sono andate molto bene. Mi sento molto in fiducia per questo weekend, anche se so chemolto dura. Bagnaia e

