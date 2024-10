Ilrestodelcarlino.it - ’Marxismo e geografia’. Domani e sabato il convegno a Casa Cervi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Marxismo e geografia” del geografo Massimo Quaini è il volume cruciale per il dibattito politico italiano negli anni ’70, ed è anche il titolo delinternazionale che si tiene a, a Gattatico. L’evento, che vale anche come formazione per docenti, si tienedalle 14.30 alle 18 e26 dalle 9.30 alle 13. Una rilettura del volume per inserirlo nel contesto storico, geografico, valutarne ora l’impatto nazionale, internazionale, inserendolo nell’attualità. Ciò implica la messa a fuoco della geografia e le sue ricadute in ambito ambientale, paesaggistico e territoriali. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.