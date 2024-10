Marialuisa Jacobelli, chi è la presunta amante di Totti? Dal fidanzato alla madre, conosciamola meglio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Marialuisa Jacobelli, secondo insistenti indiscrezioni, sarebbe l’amante di Totti, con cui avrebbe tradito la compagna Noemi Bocchi, con cui ha una relazione da tre anni circa, dopo l’addio a Ilary Blasi. Ma chi è e cosa sappiamo della giornalista? Ecco tutte le informazioni su di lei e sulla presunta liaison con l’ex calciatore della Roma. Marialuisa Jacobelli: età, fidanzato e madre, tutto sulla giornalista Marialuisa Jacobelli, 32 anni, è una figura di spicco nel panorama della giornalismo sportivo italiano. Nata a Bergamo nel 1992, è figlia del noto giornalista Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport, il che le ha conferito una certa visibilità sin dalla giovane età. La sua carriera ha avuto inizio nel mondo della moda, ma è stata la televisione a darle l’opportunità di emergere. Donnapop.it - Marialuisa Jacobelli, chi è la presunta amante di Totti? Dal fidanzato alla madre, conosciamola meglio Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), secondo insistenti indiscrezioni, sarebbe l’di, con cui avrebbe tradito la compagna Noemi Bocchi, con cui ha una relazione da tre anni circa, dopo l’addio a Ilary Blasi. Ma chi è e cosa sappiamo della giornalista? Ecco tutte le informazioni su di lei e sullaliaison con l’ex calciatore della Roma.: età,, tutto sulla giornalista, 32 anni, è una figura di spicco nel panorama della giornalismo sportivo italiano. Nata a Bergamo nel 1992, è figlia del noto giornalista Xavier, ex direttore di Tuttosport, il che le ha conferito una certa visibilità sin dgiovane età. La sua carriera ha avuto inizio nel mondo della moda, ma è stata la televisione a darle l’opportunità di emergere.

