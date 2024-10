Legge di bilancio, il governo fa cassa con il gioco d’azzardo. Al venerdì nuova estrazione del Superenalotto, attesi 100 milioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bingo! Il governo ha trovato il modo di tirar fuori dalle tasche degli italiani altri 105 milioni di euro, con il gioco d’azzardo. Questo è l’incasso atteso dalla nuova estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Lo si Legge nella manovra di bilancio. Metà di questi introiti sono destinati al Fondo per le emergenze nazionali che è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. In tema di gioco d’azzardo la manovra prorogherà inoltre per due anni le concessioni del gioco fisico, come bingo e macchinette, in scadenza il 31 dicembre. I titolari di concessioni per il bingo dovranno pagare 108mila in più per ognuno dei due anni e per ogni concessione. I concessionari per le scommesse pagheranno il canone il 10% in più. Con l’insieme di queste misure il governo si attende ulteriori i cassi per 456 milioni nel 2025 e nel 2026. Ilfattoquotidiano.it - Legge di bilancio, il governo fa cassa con il gioco d’azzardo. Al venerdì nuova estrazione del Superenalotto, attesi 100 milioni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bingo! Ilha trovato il modo di tirar fuori dalle tasche degli italiani altri 105di euro, con il. Questo è l’incasso atteso dallasettimanale aggiuntiva deldei giochi del Lotto e del. Lo sinella manovra di. Metà di questi introiti sono destinati al Fondo per le emergenze nazionali che è incrementato di 50di euro annui a decorrere dal 2025. In tema dila manovra prorogherà inoltre per due anni le concessioni delfisico, come bingo e macchinette, in scadenza il 31 dicembre. I titolari di concessioni per il bingo dovranno pagare 108mila in più per ognuno dei due anni e per ogni concessione. I concessionari per le scommesse pagheranno il canone il 10% in più. Con l’insieme di queste misure ilsi attende ulteriori i cassi per 456nel 2025 e nel 2026.

