Laura Pausini lancia l’iniziativa ‘Il Mio Palco Il Tuo Palco’ per i giovani

(Di giovedì 24 ottobre 2024), sempre attenta verso iartisti, inauguraIl Mio: Il Tuoin occasione del World Tour Winter 2024. L’artista ha, infatti, selezionato personalmente otto talenti emergenti italiani per esibirsi come opening act nei concerti italiani della sua decima tournée mondiale, al via il 4 novembre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra.ha scelto gli artisti attraverso una ricerca online, premiando talento e autenticità. “So che oggi ci sono molti modi per far conoscere la propria voce ma dare spazio alla musica secondo me non è mai abbastanza! – commenta– Mi piace scoprire i talenti del nostro stivale, li cerco spesso sul web e rimango colpita dalla loro arte. Per questo ho deciso di accendere una luce facendo aprire loro i miei concerti italiani.