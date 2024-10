Lanazione.it - ’La Signa che vorrei’. Dopo la corsa elettorale diventa un’associazione

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È nata, nei giorni scorsi, l’associazione "Lache vorrei", che prende spunto dalla relativa esperienza politica, che ha portato allaa sindaco e poi all’elezione in consiglio comunale di Monia Catalano. Simbolo dell’associazione è un grande cuore che abbraccia tutto il territorio di. "Il mondo associativo signese si arricchisce – è stato spiegato –di una nuova realtà: è stata presentata infatti, al Circolo Mcl La Loggia, l’associazione ‘Lache, apartitica e senza scopo di lucro". A spiegare la scelta del nome è stata la presidente, eletta dal direttivo nel corso dell’ultima assemblea, ovvero Monia Catalano. "Abbiamo voluto recuperare un messaggio che per molti di noi ha significato interessarsi, per la prima volta direttamente, al bene comune e impegnarsi per migliorare il luogo in cui viviamo, da buoni cittadini – ha detto -.