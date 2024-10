Iltempo.it - La fermata in stazione è gustosa: la pizza consegnata direttamente al treno | GUARDA

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Durante un lungo viaggio in, non tutti si accontentano di un semplice snack del bar di bordo. È stato il caso di un gruppo di agenti di vendita pugliesi, in transito per la Campania, che hanno deciso di trasformare una comune sosta inin un momento speciale. La loro voglia disi è fatta sentire quando il convoglio ha fatto tappa a Benevento, tanto che hanno deciso di ordinare unadal ristorante locale ‘Da Claudio', con un dettaglio insolito: la consegna allaferroviaria. L'idea, che potrebbe sembrare una sfida logistica, è stata invece realizzata senza intoppi. Il gruppo ha pianificato tutto nei minimi dettagli: mentre ilsi avvicinava alla, le pizze fumanti erano già pronte per la consegna.