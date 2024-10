I Brics hanno raddoppiato i componenti e ora sfidano il G7 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da cinque a nove paesi, con l'Arabia Saudita che potrebbe diventare il decimo membro. Il gruppo dei paesi emergenti guidato da Cina e India e Russia ora rappresenta il 41% della popolazione mondiale e il 37% del Pil globale Wired.it - I Brics hanno raddoppiato i componenti e ora sfidano il G7 Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da cinque a nove paesi, con l'Arabia Saudita che potrebbe diventare il decimo membro. Il gruppo dei paesi emergenti guidato da Cina e India e Russia ora rappresenta il 41% della popolazione mondiale e il 37% del Pil globale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Paesi Brics riuniti in Russia : chi sono e cosa vogliono. Hanno un terzo del Pil del mondo e il 40% del petrolio. “Nuovo ordine mondiale” : così sfidano l’Occidente - Quanto alla questione israelo-palestinese va ricordato come la Cina fosse riuscita ad agevolare il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Iran ed Arabia Saudita che ora si trovano, se non contrapposti come sciiti e sunniti, quantomeno su due piani diversi nell’approccio da tenere in questa crisi. (Ilfattoquotidiano.it)

Cina : Xi - istituira’ 10 centri di apprendimento all’estero in Paesi BRICS - (Xin) Agenzia Xinhua. 000 amministratori, insegnanti e studenti del settore dell’istruzione. Xi ha formulato queste osservazioni intervenendo alla 16ma edizione del BRICS Summit. Kazan, 23 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha dichiarato che la Cina istituira’ 10 centri di apprendimento all’estero nei Paesi BRICS per offrire opportunita’ di formazione a 1. (Romadailynews.it)

Russia - prosegue a Kazan il vertice BRICS : presenti 36 Paesi - Il capo del Cremlino ha posato per la foto di rito insieme con l’omologo cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Narendra Modi e altri leader mondiali, L’incontro ha evidenziato il fallimento dei tentativi guidati dagli Stati Uniti di isolare la Russia a causa delle sue azioni in Ucraina. Per il presidente russo Vladimir Putin si tratta di un tentativo di sfidare l’influenza globale occidentale. (Lapresse.it)