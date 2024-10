Gli U2 pubblicano il singolo inedito 'Happiness' (Di giovedì 24 ottobre 2024) "La felicità è per coloro che non ne hanno davvero bisogno": è il ritornello di Happiness, l'inedito singolo degli U2 pubblicato il 24 ottobre, che sarà contenuto in 'How To Re-assemble An Atomic bomb', un titolo evocativo in tempi di guerra. È la raccolta rimasterizzata di 10 canzoni tratte dalle sessioni di registrazione originali del disco How to dismantle an atomic bomb che compie vent'anni. "Siamo stati ispirati a rivisitare le nostre prime influenze musicali - spiega The Edge - ed è stato un momento di profonda introspezione personale per Bono che stava tentando di elaborare la morte di suo padre. Per realizzare questa edizione celebrativa del disco sono andato nel mio archivio personale per scovare gemme inedite, ne abbiamo scelte dieci". Quotidiano.net - Gli U2 pubblicano il singolo inedito 'Happiness' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) "La felicità è per coloro che non ne hanno davvero bisogno": è il ritornello di, l'degli U2 pubblicato il 24 ottobre, che sarà contenuto in 'How To Re-assemble An Atomic bomb', un titolo evocativo in tempi di guerra. È la raccolta rimasterizzata di 10 canzoni tratte dalle sessioni di registrazione originali del disco How to dismantle an atomic bomb che compie vent'anni. "Siamo stati ispirati a rivisitare le nostre prime influenze musicali - spiega The Edge - ed è stato un momento di profonda introspezione personale per Bono che stava tentando di elaborare la morte di suo padre. Per realizzare questa edizione celebrativa del disco sono andato nel mio archivio personale per scovare gemme inedite, ne abbiamo scelte dieci".

