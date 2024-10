Giovane mamma e dirigente bancaria, è morta Denise Turrini (Di giovedì 24 ottobre 2024) È morta Denise Turrini, Giovane mamma e dirigente bancaria: da tempo lottava con una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. Lascia il marito Marco, la figlia ancora piccola Giulia, la mamma Flora, la sorella Sonia: la salma riposa nella camera ardente allestita al Civile di Brescia, il Bresciatoday.it - Giovane mamma e dirigente bancaria, è morta Denise Turrini Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È: da tempo lottava con una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. Lascia il marito Marco, la figlia ancora piccola Giulia, laFlora, la sorella Sonia: la salma riposa nella camera ardente allestita al Civile di Brescia, il

Giovane mamma a passeggio col cane quasi violentata da un ragazzino - È già sul tavolo di Procura e Tribunale dei minorenni di Brescia il fascicolo relativo all'arresto del ragazzo di 17 anni, di origini senegalesi, accusato di tentata violenza sessuale dopo che, lunedì mattina, avrebbe aggredito una donna di 36 anni (mamma di una ragazzina adolescente) nel... (Bresciatoday.it)

Neonati sepolti in giardino a Parma - per la giovane mamma Chiara disposto il carcere - Il tribunale del Riesame ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma che fin dal primo momento aveva chiesto il carcere per la giovane 21enne indagata con l’accusa di omicidio per aver partorito di nascosto e poi sepolto e occultato due neonati nel giardino della villetta di famiglia a Traversetolo. (Fanpage.it)

Violenza domestica. Picchiava il figlio di pochi mesi - condanna per giovane mamma - Tuttavia, è stata assolta dall’accusa di maltrattamenti. Le violenze sarebbero avvenute sia a casa che durante tre ricoveri in ospedale a Gallipoli tra ottobre 2020 e gennaio 2021. 000 euro a favore del bambino, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Petrachi. Violenza domestica, mamma assolta dall’accusa di maltrattamenti I giudici della prima sezione collegiale, presieduta da Fabrizio Malagnino, hanno anche stabilito una provvisionale di 5. (Dayitalianews.com)