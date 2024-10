Lanazione.it - Due nuove operatrici per il servizio di doposcuola “La Penna Magica”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Dueper ildi“La”. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il centro didattico dell’Istituto di Agazzi ha incrementato il proprio personale per rispondere alle rinnovate richieste emerse dalle famiglie per il supporto a bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie nell’apprendimento e nello svolgimento dei compiti. La crescita dell’utenza ha prima motivato il trasferimento delin via Montefalco in un moderno, funzionale e amplio locale alle porte del centro cittadino, poi ha richiesto un aumento dell’equipe di psicologhe per seguire ogni alunno in modo personalizzato per arrivare a individuare e acquisire le metodiche di studio maggiormente funzionali.