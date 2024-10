Ilrestodelcarlino.it - Denatalità: la sfida più urgente: "Forlifarma, con le politiche giuste nel 2023 boom di gravidanze"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La crisi demografica legata al calo delle nascite è diventata una delle sfide più urgenti per il futuro del Paese. Anche la provincia di Forlì-Cesena registra una flessione del 26,7%, tra il 2012 e il 2022, circa mille neonati in meno (dato Inps). Luca Pestelli, ex amministratore unico die candidato consigliere alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia (si è dimesso proprio quando ha accettato di entrare in lista), sottolinea l’urgenza di un’azione decisa: "La politica non può più attendere, è necessario agire subito per invertire il trend negativo della natalità. L’esperienza della società che gestisce le farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli dimostra come l’adozione di misure mirate di welfare aziendale e contratti integrativi possa fare la differenza".