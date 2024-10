Dal bonus bebè alla stretta sulle detrazioni dei single: tutte le misure presenti nella Manovra 2025. Polemica su sanità e pensioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) La legge di bilancio arriva in Parlamento. «Lavoro, salari, famiglia e sanità». Queste le priorità della Manovra economica, ha evidenziato la premier Giorgia Leggo.it - Dal bonus bebè alla stretta sulle detrazioni dei single: tutte le misure presenti nella Manovra 2025. Polemica su sanità e pensioni Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La legge di bilancio arriva in Parlamento. «Lavoro, salari, famiglia e». Queste le priorità dellaeconomica, ha evidenziato la premier Giorgia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - testo alla Camera : dalle detrazioni al bonus bebè - tutte le misure - Dalle detrazioni fiscali alle pensioni, dai bonus bebè a quello per il nido e per le mamme lavoratrici, passando per la sanità e le aziende strategiche come l'ex Ilva di Taranto: sono in tutto 144 gli articoli del ddl […]. L'iter parlamentare dovrebbe concludersi nei piani dell'esecutivo prima di Natale La Manovra 2025 arriva alla Camera. (Sbircialanotizia.it)