Chiara Gamberale domenica al Bper Forum con “Dimmi di te” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cosa ne è stato dei nostri sogni giovanili? Trovare un compromesso tra la persona che sognavamo di essere e quello che siamo diventati è il tema intorno a cui ruota il nuovo romanzo di Chiara Gamberale, “Dimmi di te” (Einaudi), che l’autrice presenta domenica 27 ottobre alle 17.30 al Bper Forum Modenatoday.it - Chiara Gamberale domenica al Bper Forum con “Dimmi di te” Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cosa ne è stato dei nostri sogni giovanili? Trovare un compromesso tra la persona che sognavamo di essere e quello che siamo diventati è il tema intorno a cui ruota il nuovo romanzo di, “di te” (Einaudi), che l’autrice presenta27 ottobre alle 17.30 al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'oroscopo di Luca Nicolaj: «Chiara Gamberale, intensa e passionale come un libro con Saturno e Nettuno» - Nel cielo di Chiara Gamberale – scrittrice ai primi posti delle classifiche con il suo ultimo libro Dimmi di te – prevalgono i segni fissi. È una persona determinata, ... (ilmattino.it)

Luce, l'attrice Marianna Fontana: «Quattro mesi operaia in conceria per la parte». In arrivo MoltoDonna - Per restare in forma, invece, è tempo di ginnastica armonica. L'oroscopo di Luca ci dice degli astri del prossimo mese e traccia il quadro astrale della scrittrice Chiara Gamberale. (ilmessaggero.it)

Corrado Augias con Umberto Galimberti, Chiara Gamberale, Sandro Veronesi, Chiara Saraceno, Massimo Recalcati - Corrado Augias con Umberto Galimberti, Chiara Gamberale, Sandro Veronesi, Chiara Saraceno, Massimo Recalcati ... (la7.it)