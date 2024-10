Romadailynews.it - Belgio: zoo restituira’ tre panda giganti alla Cina a dicembre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Bruxelles, 24 ott – (Xinhua) – Il parco faunistico belga Pairi Daiza ieri ha annunciato che tre dei suoi cinquetorneranno inil 10, come parte di un accordo con la China Wildlife Conservation Association. Tian Bao, nato nel 2016, e i gemelli Bao Di e Bao Mei, nati nel 2019, tornerannoBase deidi Bifengxia, un centro di ricerca e allevamento disituato nella citta’ di Ya’an, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Icontinueranno la loro regolare routine a Pairi Daiza fino all’11 novembre, dopo di che entreranno in quarantena per prepararsi al viaggio, ha dichiarato il parco in un comunicato.