Arrestato a Pomigliano d'Arco un ricercato per evasione dagli arresti domiciliari

(Di giovedì 24 ottobre 2024)– Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione locale hannoun uomo di 40 anni, pluripregiudicato,da circa un mese per. L’uomo era sfuggito alla sorveglianza e aveva fatto perdere le proprie tracce, costringendo le autorità a intensificare le ricerche. I militari, seguendo gli spostamenti dei familiari, sono riusciti a localizzare un luogo da lui frequentato. L’operazione decisiva è avvenuta nel parcheggio di via Leopardi, dove l’uomo è stato individuato in compagnia di un altro soggetto. Grazie a un intervento fulmineo, i Carabinieri sono riusciti a bloccare ilsenza lasciargli alcuna possibilità di fuga o resistenza. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto in caserma, dove è stato messo nuovamente a disposizione dell’autorità giudiziaria.