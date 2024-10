Youth League 2024/2025: vittorie per Inter e Atalanta, pokerissimo del Sassuolo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non poteva esserci esordio migliore in Europa per il Sassuolo Primavera nella Youth League 2024/2025 nel percorso dedicato ai campioni nazionali. I ragazzi che portano il tricolore sul petto mettono in ghiaccio il passaggio al terzo turno della competizione dopo aver dominato la gara d’andata a Riga contro i lettoni del Daugavpils per 5-0. Sin dalle prime battute è un match a senso unico a favore della squadra di Bigica, che però fatica nella prima mezz’ora a concretizzare le tante occasioni da gol. Negli ultimi 15? della prima frazione ci pensa il migliore in campo, ovvero Borna Knezovic, a fornire due assist che permettono ai neroverdi di andare all’Intervallo con due gol di vantaggio grazie alle reti di Frangella al 35? e Benvenuti al 40?. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non poteva esserci esordio migliore in Europa per ilPrimavera nellanel percorso dedicato ai campioni nazionali. I ragazzi che portano il tricolore sul petto mettono in ghiaccio il passaggio al terzo turno della competizione dopo aver dominato la gara d’andata a Riga contro i lettoni del Daugavpils per 5-0. Sin dalle prime battute è un match a senso unico a favore della squadra di Bigica, che però fatica nella prima mezz’ora a concretizzare le tante occasioni da gol. Negli ultimi 15? della prima frazione ci pensa il migliore in campo, ovvero Borna Knezovic, a fornire due assist che permettono ai neroverdi di andare all’vallo con due gol di vantaggio grazie alle reti di Frangella al 35? e Benvenuti al 40?.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

With Coyotes gone, Vegas Golden Knights making inroads in Arizona hockey community - The Vegas Golden Knights are taking advantage of their new territorial broadcast rights in Arizona, with live games on Scripps Sports. (usatoday.com)

Bayern Munich prodigy praises Barcelona’s La Masia – ‘One of the best youth academies in the world’ - Former Barcelona academy player Adam Aznou has shared his emotional connection to the Catalan club ahead of Bayern Munich’s UEFA Youth League match against his former team. Azno, 18, came through the ... (barcauniversal.com)

LIVE YOUTH LEAGUE - Young Boys-Inter 2-2, 69': saponetta nelle mani di Zamarian, Topalovic rimedia - 68' - Zamarian pasticcia perdendo il pallone in una presa comoda, Topalovic evita ogni guaio. 63' - Pareggia lo Young Boys con Smith! Conclusione tagliente in diagonale che beffa Zamarian proteso in ... (fcinternews.it)