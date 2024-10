Una pordenonese alla coppa del mondo di arti marziali in Giappone (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inizierà oggi, 23 ottobre, il terzo appuntamento del Taolu World Cup. Una competizione di arti marziali a cui partecipano atleti da ogni parte del mondo. Tra gli atleti pronti a brillare a Yokohama, in Giappone, c'è anche la campionessa europea in carica Zhu Chu Yi Jasmine, tesserata nella scuola Pordenonetoday.it - Una pordenonese alla coppa del mondo di arti marziali in Giappone Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inizierà oggi, 23 ottobre, il terzo appuntamento del Taolu World Cup. Una competizione dia cui partecipano atleti da ogni parte del. Tra gli atleti pronti a brillare a Yokohama, in, c'è anche la campionessa europea in carica Zhu Chu Yi Jasmine, tesserata nella scuola

