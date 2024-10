Inter-news.it - Taremi guida l’Inter svizzera: ecco il partner anti Young Boys – CdS

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ritorna in campo dal primo minuto, l’uomo della Champions League. Per la terza volta consecutiva,lo schiererà dal primo minuto. Svelato pure il suoa Berna contro lo. GARANZIA – D’altrondelo ha preso pure per questo: per fare la differenza nelle notti europee. Sì, perché Mehdiha uno score decisamente invidiabile in Champions League con undici reti in ventotto presenze. Simone Inzaghi sa di avere una garanzia in avcome alternativa offensiva. La partita contro la Stella Rossa, contraddistinta da un gol e due assist, è stato l’esempio più lampante. Stasera, l’iraniano guideràcontro uno, sicuramente non irresistibile, visto il deludentissimo cammino europeo con due sconfitte già rimediate contro Aston Villa e Barcellona e un decimo posto in un campionato che conta appena dodici squadre.