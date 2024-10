Ilgiorno.it - San Siro bis, la spinta del Governo. Vincolo soft ma incognita prezzo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un passo avanti. Ilsul secondo anello di Sansarà, anzi potrebbe addirittura non esserci proprio, e consentirà a Milan e Inter di andare avanti con il progetto di realizzazione di un nuovo stadio di fianco al Meazza, che dovrebbe essere rifunzionalizzato e in parte demolito. Ma resta l’della valutazione dell’Agenzia delle Entrate sull’area di Sanche i club vorrebbero acquistare dal Comune per procedere più velocemente nella costruzione del nuovo impianto rossonerazzurro e accantonare ilche si applica nel caso in cui il terreno resti di proprietà comunale. È questo, in sintesi, il risultato del vertice di ieri mattina sul futuro di Sanche si è svolto a Roma nella sede del ministero della Cultura. Ilscende in campo con due ministri: Alessandro Giuli (Cultura), che ha convocato l’incontro, e Andrea Abodi (Sport).