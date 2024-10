Per Douglas Luiz è il momento di guadagnarsi un posto alla Juventus: “Può fare meglio di quanto ha fatto finora” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2024-10-22 17:51:47 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Quando la firma di Douglas Luizla sensazione generale è che così sarebbe stato quel calciatore che ha incarnato il nuovo corso della Juventus. Ma, dopo un inizio irrilevante, lo è costretto ad approfittare dell’infortunio di Koopmeiners per convincere Thiago Motta e guadagnarsi un posto negli undici. “È arrivato un po’ più tardi rispetto al resto dei suoi compagni di classe. E’ un giocatore di grande qualità tecnica. Ci aspettiamo molto da lui. In Premier ha dimostrato il suo valore. “Ha quello che serve per vivere un grande anno”, ha detto l’allenatore italiano quando è stato confermato il suo acquisto. E’ un giocatore di grande qualità tecnica. Ci aspettiamo molto da lui. Justcalcio.com - Per Douglas Luiz è il momento di guadagnarsi un posto alla Juventus: “Può fare meglio di quanto ha fatto finora” Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2024-10-22 17:51:47 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riportasegue: Quando la firma dila sensazione generale è che così sarebbe stato quel calciatore che ha incarnato il nuovo corso della. Ma, dopo un inizio irrilevante, lo è costretto ad approfittare dell’infortunio di Koopmeiners per convincere Thiago Motta eunnegli undici. “È arrivato un po’ più tardi rispetto al resto dei suoi compagni di classe. E’ un giocatore di grande qualità tecnica. Ci aspettiamo molto da lui. In Premier ha dimostrato il suo valore. “Ha quello che serve per vivere un grande anno”, ha detto l’allenatore italiano quando è stato confermato il suo acquisto. E’ un giocatore di grande qualità tecnica. Ci aspettiamo molto da lui.

