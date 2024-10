Parla la figlia di Maurizio Costanzo: "Mio padre patrimonio di tutti" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un premio intitolato alla memoria di Maurizio Costanzo che coniuga la sua grande passione per il teatro con l'impegno civile che lo ha visto per tanti anni vicino al mondo delle carceri. È questo il primo progetto della neonata "Associazione Maurizio Costanzo", realtà benefica che nasce da un'idea dei tre figli Camilla, Saverio e Gabriele, insieme ad alcuni degli amici e collaboratori più stretti di Costanzo e che è stato presentato oggi sul palco del teatro Parioli Costanzo, da oggi sede dell'associazione. Ecco dunque l'idea di realizzare, insieme al teatro Parioli, il “Premio Teatrale Maurizio Costanzo”, dedicato ad un tema che è sempre stato molto a cuore al grande giornalista, fin dai tempi del programma tv “Altrove”, quello degli istituti di pena. Iltempo.it - Parla la figlia di Maurizio Costanzo: "Mio padre patrimonio di tutti" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un premio intitolato alla memoria diche coniuga la sua grande passione per il teatro con l'impegno civile che lo ha visto per tanti anni vicino al mondo delle carceri. È questo il primo progetto della neonata "Associazione", realtà benefica che nasce da un'idea dei tre figli Camilla, Saverio e Gabriele, insieme ad alcuni degli amici e collaboratori più stretti die che è stato presentato oggi sul palco del teatro Parioli, da oggi sede dell'associazione. Ecco dunque l'idea di realizzare, insieme al teatro Parioli, il “Premio Teatrale”, dedicato ad un tema che è sempre stato molto a cuore al grande giornalista, fin dai tempi del programma tv “Altrove”, quello degli istituti di pena.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze, Giornata della Fraternità in Santa Croce: a confronto studiosi e istituzioni - Appuntamento il 25 ottobre nel cenacolo, si discute del trismo spirituale, un motore per lo sviluppo sostenibile ... (lanazione.it)

Nasce il premio teatrale Maurizio Costanzo per i detenuti - Un premio intitolato alla memoria di Maurizio Costanzo che coniuga la sua grande passione per il teatro con l'impegno civile che lo ha visto per tanti anni vicino al mondo delle carceri. (ANSA) ... (ansa.it)

“Premio Teatrale Maurizio Costanzo” prima iniziativa rivolta alla carceri dell’ Associazione Maurizio Costanzo - Oggi, mercoledì 23 ottobre, al Teatro Parioli in Roma, è nato ufficialmente il progetto “Premio Teatrale Maurizio Costanzo”, prima importante iniziativa della neonata Associazione Maurizio Costanzo. O ... (notizieweblive.it)