Muore a 24 anni dieci giorni dopo aver fatto il vaccino Covid. Ma i periti escludono che ci sia un nesso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Traian Calancea, un giovane atleta di 24 anni, è morto improvvisamente dieci giorni dopo aver ricevuto una dose di vaccino Pfizer. Il ragazzo, che aveva praticato kick boxing a livello agonistico, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Traian ha accusato il malore subito dopo essere uscito dalla doccia. Per sua madre, la perdita di un figlio in salute e nel pieno della giovinezza è stata devastante. La donna si è chiesta se potesse esistere un collegamento tra il vaccino e il malore che ha portato alla morte di Traian. La Richiesta di Chiarezza La madre di Traian, determinata a scoprire la verità sulla morte del figlio, ha presentato denuncia ai carabinieri chiedendo chiarezza. Thesocialpost.it - Muore a 24 anni dieci giorni dopo aver fatto il vaccino Covid. Ma i periti escludono che ci sia un nesso Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Traian Calancea, un giovane atleta di 24, è morto improvvisamentericevuto una dose diPfizer. Il ragazzo, che aveva praticato kick boxing a livello agonistico, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Traian ha accusato il malore subitoessere uscito dalla doccia. Per sua madre, la perdita di un figlio in salute e nel pieno della giovinezza è stata devastante. La donna si è chiesta se potesse esistere un collegamento tra ile il malore che ha portato alla morte di Traian. La Richiesta di Chiarezza La madre di Traian, determinata a scoprire la verità sulla morte del figlio, ha presentato denuncia ai carabinieri chiedendo chiarezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La vera Milano di quartiere : “I dieci anni di Social Street - tra battaglie e galateo online” - L’ultima battaglia è stata quella per non far morire l’asilo Gentilino, la scorsa primavera. In marcia insieme a genitori e bambini c’era anche la “San Gottardo Meda Montegani Social Street“ che nel 2024 festeggia 10 anni di vita. “Non avremmo ... (Ilgiorno.it)

Tenta con successo il centro di protonterapia di Trento : dieci anni di innovazioni e risultati - Facebook WhatsApp Twitter Il 22 ottobre segna un’importante pietra miliare per il Centro di Protonterapia di Trento, che ha festeggiato il decimo anniversario dell’inizio delle attività cliniche. Con l’obiettivo di offrire terapie ... (Gaeta.it)

Trento : dieci anni di successi per il Centro di Protonterapia - un’eccellenza nella cura del cancro - Facebook WhatsApp Twitter Il 22 ottobre segna un’importante data per la salute dei pazienti affetti da tumore in Italia. Dieci anni fa, il Centro di Protonterapia di Trento iniziava la sua attività di trattamento, offrendo un’opzione ... (Gaeta.it)