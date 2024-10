Liberoquotidiano.it - Migranti: Santalucia (Anm), 'mai contro le istituzioni, difendiamo nostra autonomia'

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. - (Adnkronos) - "Né pro néil governo, applichiamo la legge. E l'autocritica è sempre una cosa buona, ma non capisco perché evocarla in questo momento. Difenderci è doveroso sia per la giurisdizione , sia per le libertà fondanti della magistratura, compresa l'associazione". Lo afferma Giuseppepresidente dell'Anm, in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. "Questo tentativo di continuare ad alzare i tonila magistratura non giova al Paese. - continua- Solo perché il Tribunale di Roma ha deciso in modo non gradito al governo, suiin Albania, si è scatenato un putiferio. Non si può far passare l'idea che i tribunali devono decidere solo cose gradite al governo. I magistrati non devono prendere ordini dal governo. Nel caso specifico il Tribunale di Roma ha dovuto attenersi a una sentenza della Corte di giustizia europea".