Me l’ha detto lui Ballando con le stelle rivelazione di Federica Pellegrini su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)con lescoop su. Coppia nella vita, ma rivali in pista nel programma di Milly Carlucci: il primo balla con, mentre lei fa coppia con il maestro Carlo Aloia.ha spiegato alla sua partner diche lui ahanno preso insieme una decisione sul programma. A raccontare tutto è stata proprio la campionessa di nuoto. Finoraha evitato di farsi coinvolgere nello scontro tra Selvaggia Lucarelli e. La giurata, nota per i suoi commenti taglienti, non ha risparmiato qualche frecciatina neanche a lui. A differenza di, però,ha saputo mantenere la calma e incassare le critiche. Durante la prima puntata, Selvaggia lo aveva preso in giro per il suo taglio di capelli, paragonandolo a quello del cantante Tony Effe.