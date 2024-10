Inter-news.it - Marotta: «Sintetico insidioso. La UEFA dovrebbe intervenire!»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giuseppe, presidente dell’Inter, ha parlato a ridosso della partita tra Young Boys ed Inter e non si è detto favorevole al campodi questa sera. CRITICA – Il presidente Giuseppeha lanciato l’allarme: «Il, è difficile giocarci. Una particolarità di questo club, ma laprima o poi dovràperché si deve puntare all’eccellenza. Giocare su unpotrebbe portare a problematiche. I cambi di formazione sono dati dalle tante partite, l’allenatore decide e siamo tranquilli. Le defezioni le abbiamo anche noi, giusto che ci sia il turnover. Lo stadio? Un fatto storico: attorno ad un tavolo si sono riuniti due ministri, il sindaco di Milano e le due proprietà. Anche la politica vuole accelerare per lo stadio, con Oaktree noi abbiamo dato un segnale per il nuovo stadio.