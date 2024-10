Manchester United dall’Inghilterra | contatti con Xavi per il post-Ten Hag

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Erik Ten Hag ormai è in bilico più o meno sin da quando è arrivato sulla panchina del, ma ad oggi è ancora lì. La sua posizione continua ad essere alquanto traballante, ma con la vittoria nell’ultimo turno di Premier League ha potuto respirare un po’. In ogni caso, secondo il “Daily Mail”, la dirigenza dei Red Devils avrebbe avuto nel corso degli ultimi mesi già un paio dicon, tecnico che ha lasciato il Barcellona alla fine della passata stagione. Oltre atra gli altri potenziali candidati citati dai media britannici sono Ruben Amorim e Edin Terzic, ma il primo sarebbe già l’uomo individuato dal City per sostituire Pep Guardiola in caso di addio dello spagnolo a fine stagione.conper il-Ten Hag SportFace.