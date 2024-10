La Nocerina sbanca Ischia e resta in vetta: il derby sull'isola è rossonero (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una gara difficile, un derby sentito e gli impegni ravvicinati in calendario: la Nocerina batte l'Ischia Calcio, espugna lo Stadio Calise di Forio e conquista la quinta vittoria consecutiva. La squadra di Raffaele Novelli, che fa registrare l'ottavo risultato utile di fila, blinda la vetta della Salernotoday.it - La Nocerina sbanca Ischia e resta in vetta: il derby sull'isola è rossonero Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una gara difficile, unsentito e gli impegni ravvicinati in calendario: labatte l'Calcio, espugna lo Stadio Calise di Forio e conquista la quinta vittoria consecutiva. La squadra di Raffaele Novelli, che fa registrare l'ottavo risultato utile di fila, blinda ladella

LIVE - Ischia-Nocerina 0-0, calcio d'inizio: la diretta della partita - La Nocerina torna in campo per il turno infrasettimanale di Serie D. La nuova capolista del Girone H è attesa sull'isola, la squadra di Raffaele Novelli fa tappa ad Ischia. Dopo il successo ottenuto c ... (salernotoday.it)

