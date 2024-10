Chris Hemsworth in trattative per il film Disney Il principe azzurro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Chris Hemsworth in trattative per il film Disney Il principe azzurro Chris Hemsworth, volto di Thor, è in trattative per interpretare l’iconico interesse amoroso da fiaba nel prossimo film Disney Il principe azzurro. I dettagli della trama del film sono ancora segreti e non è ancora chiaro se il film sarà live-action o animato. Il regista di “Wonka“ Paul King firmerà la regia. King, Simon Farnaby e Jon Croker stanno scrivendo la sceneggiatura insieme. Chris Hemsworth sarà il principe azzurro L’attore australiano ha recentemente doppiato Optimus Prime nel film di fantascienza animato “Transformers One” e all’inizio di quest’anno è apparso nei panni del folle signore della guerra Dementus in “Furiosa: A Mad Max Saga” di George Miller al fianco di Anya Taylor-Joy. Il film si inserisce nella lunga scia dei progetti della Disney di ri-raccontare i suoi classici. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)inper ilIl, volto di Thor, è inper interpretare l’iconico interesse amoroso da fiaba nel prossimoIl. I dettagli della trama delsono ancora segreti e non è ancora chiaro se ilsarà live-action o animato. Il regista di “Wonka“ Paul King firmerà la regia. King, Simon Farnaby e Jon Croker stanno scrivendo la sceneggiatura insieme.sarà ilL’attore australiano ha recentemente doppiato Optimus Prime neldi fantascienza animato “Transformers One” e all’inizio di quest’anno è apparso nei panni del folle signore della guerra Dementus in “Furiosa: A Mad Max Saga” di George Miller al fianco di Anya Taylor-Joy. Ilsi inserisce nella lunga scia dei progetti delladi ri-raccontare i suoi classici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chris Hemsworth in Talks For Disney’s ‘Prince Charming’ Film - Chris Hemsworth is in talks to play the iconic fairy tale love interest in Disney's upcoming "Prince Charming" film from director Paul King. (variety.com)

Chris Hemsworth In Talks To Star In ‘Prince Charming' Pic From Disney And Paul King - Chris Hemsworth is in talks to star as titular character in Disney’s new Prince Charming pic with Paul King on board to direct. Deadline first reported last week that King was developing the pic and ... (msn.com)

Disney, Chris Hemsworth in trattative per interpretare il Principe Azzurro - Il film sul Principe Azzurro da tempo in fase di gestazione alla Disney potrebbe aver trovato il suo protagonista. Come noto, King sta scrivendo il film assieme a Simon Farnaby e Jon Croker. A ... (badtaste.it)