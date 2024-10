Lanazione.it - Camion si ribalta in autostrada, code a Firenze Scandicci

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Incidente nel tratto fiorentino dell’A1. Nel primo pomeriggio un mezzo pesante si èto. È successo tra il bivio per la A11, laMare, ein direzione Roma. Nel tratto si registrano 5 km di coda in direzione sud. Il traffico scorre sulla corsia di sorpasso. Al momento non si hanno notizie dello stato di salute del conducente delné se ci siano altri veicoli coinvolti. Sul luogo il personale tecnico di autostrade per l’Italia e la polizia stradale.