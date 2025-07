Divampa incendio in Catalogna | due morti e 20mila residenti confinati in casa Bruciati 5mila ettari

La Catalogna si trova di fronte a un’estate drammatica, con un gigantesco incendio che ha divorato oltre 5.000 ettari e costretto 20.000 residenti alla fuga o in isolamento forzato. Due vite spezzate, molti più ricordi devastati, e un territorio in fiamme. La regione lotta contro le fiamme, mentre il timore di ulteriori devastazioni cresce. La situazione richiede attenzione e solidarietà, perché il fuoco non si ferma: ora è il momento di agire.

La Catalogna brucia: un enorme incendio, il più grande registrato nella regione di Barcellona negli ultimi anni, è divampato a Torrefeta, nel distretto di la Segarra (Lleida), mandando in fumo oltre 5mila ettari di terreno agricolo, confinato oltre 20mila cittadini in casa e ucciso due persone, che sono state travolte dalle fiamme. A perdere la vita un operaio e un agricoltore che, scrive el Pais, hanno tentato di scappare a bordo delle loro auto. I mezzi però si sono arenati e a quel punto hanno provato ad allontanarsi a piedi, senza riuscire però a mettersi in salvo. I loro corpi sono stati ritrovati all’interno del perimetro dell’incendio, nel comune di Coscò, a 20 chilometri dall’origine delle fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Divampa incendio in Catalogna: due morti e 20mila residenti confinati in casa. Bruciati 5mila ettari

In questa notizia si parla di: incendio - catalogna - 20mila - casa

Spagna, un vasto incendio devasta la Catalogna: 2 morti e 20mila persone chiuse in casa; Spagna, due morti in un vasto incendio. In 20mila chiusi in casa; Spagna, due morti in vasto rogo in Catalogna: in 20mila chiusi in casa.

Spagna, due morti in un vasto incendio. In 20mila chiusi in casa - Le vittime sono state ritrovate all'interno del perimetro dell'incendio, nel comune di Coscò, a 20 km dall'origine delle fiamme, informano i vigili del fuoco ... Come scrive tg24.sky.it

Spagna, la Catalogna a fuoco: due morti e 14mila persone costrette a chiudersi in casa - La violenta ondata di calore che sta colpendo buona parte dell'Europa non risparmia la Spagna, dove i vigili del fuoco hanno trovato due corpi senza vita dopo un incendio scoppiato nella Catalogna nel ... Riporta italiaoggi.it