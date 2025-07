La Vis blinda la porta con i guardiani di casa

Classe 2000, Pozzi si è già dimostrato un affidabile guardiano tra i pali, mentre Fratti si prepara a sorprendere con il suo talento promettente. La difesa della porta si rafforza con queste giovani promesse, pronte a conquistare la scena e a scrivere un nuovo capitolo nella storia del club. Con entusiasmo e determinazione, la squadra punta a un futuro all'insegna della solidità e della crescita.

La difesa della propria porta verrà affidata dalla Vis a guardiani già attualmente in casa. Dopo il ritorno di Vukovic al Pisa i pesaresi sono infatti pronta a dar spazio alla giovane coppia Pozzi - Fratti. Se il primo,classe 2000, ha già egregiamente difeso i pali vissini per ben due volte nella scorsa stagione, mantenendo in entrambe le circostanze la porta inviolata, per Fratti la prossima potrebbe essere l’annata del grande salto. Classe 2005, Daniel Fratti nella scorsa stagione ha assunto un ruolo da protagonista in serie D dimostrandosi affidabile difensore dei pali della Trestina, terzultima del girone E vinto dal Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Vis blinda la porta con i guardiani di casa

