Muro Di Gregorio Cambiaso si spegne Kolo che peccato

Nel mondo del calcio, ogni dettaglio può fare la differenza. Gregorio Cambiaso si distingue per il suo impegno, ma anche le piccole sbavature come lo spegnersi in campo sono da annotare. Kalulu dimostra di saper gestire avversari complessi, mentre Rugani e Kelly cercano di mantenere equilibrio e precisione. È un incontro di nervi e strategie, dove ogni giocatore può diventare l’eroe o il capitolo perduto. La partita è ancora aperta e il meglio deve ancora venire.

DI GREGORIO 8. Dice di no a Bellingham più per posizionamento che per riflessi, decisivo poi su Valverde, ancora su Bellingham, Huijsen, nulla può su Gonzalo Garcia, salva su Guler: eccellente. KALULU 6. Avversari non dei più facili, scelte spesso azzeccate, tiene il suo uomo sul gol, forse troppo. RUGANI 5,5. Chiamato in correo con i compagni di difesa per essersi tutti persi Garcia, il più piccolo, sull’1-0 del Real. KELLY 6. Errori non ne fa, attento quanto basta, ma c’è ben poco oltre l’applicazione. COSTA 6,5. Sprazzi interessanti alternati a cali, ma la sensazione è che possa diventare un elemento di spicco di questa Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Muro Di Gregorio. Cambiaso si spegne. Kolo, che peccato

In questa notizia si parla di: gregorio - muro - cambiaso - spegne

Muro Di Gregorio. Cambiaso si spegne. Kolo, che peccato.

Muro Di Gregorio. Cambiaso si spegne. Kolo, che peccato - Dice di no a Bellingham più per posizionamento che per riflessi, decisivo poi su Valverde, ancora ... Riporta msn.com

Pagelle Real Madrid-Juventus 1-0: Gonzalo Garcia manda a casa i bianconeri. Yildiz si spegne, super Di Gregorio - Ma a salvare i bianconeri dalla goleada è soprattutto un eccellente Di Gregori ... Si legge su sport.virgilio.it