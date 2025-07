Al Di Meola concerto sulla vetta del Vesuvio per la 30esima edizione del festival Pomigliano Jazz

Preparati a vivere un’esperienza unica: Al Di Meola, leggendario maestro della chitarra, porta la sua arte sulla vetta del Vesuvio, trasformando il cratere nel palcoscenico di un evento memorabile per la XXX edizione del festival Pomigliano Jazz. Un concerto che unisce musica, natura e passione, creando un’atmosfera magica e irripetibile. Non perdere questa straordinaria occasione di ascoltare un’icona mondiale in un contesto così suggestivo.

Al Di Meola arriva per un concerto speciale sul cratere del Vesuvio, alla XXX edizione del festival Pomigliano Jazz. La vetta del vulcano più famoso al mondo diventa il palcoscenico dell'esclusiva esibizione di Al Di Meola alla XXX edizione del festival Pomigliano Jazz. Il chitarrista, compositore e produttore statunitense è il grande protagonista del concerto al.

