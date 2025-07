Trump annuncia l’ok israeliano alla tregua | Ora Hamas accetti l’accordo

In un momento critico di tensione nel Medio Oriente, Donald Trump annuncia via social che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza, con Tel Aviv che definisce l’accordo “con tutte le condizioni necessarie”. Ora, la palla passa a Hamas, che deve decidere se abbracciare questa opportunità di pace. Una mossa che potrebbe cambiare le sorti del conflitto e aprire la strada a un fragile ma importante spiraglio di speranza.

TEL AVIV – Un annuncio che arriva dai canali social, nel mezzo di una delle fasi più sanguinose del conflitto. Donald Trump ha dichiarato che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza. Una proposta definita “con tutte le condizioni necessarie” da Tel Aviv, e che ora — secondo il presidente americano — deve essere accettata da Hamas, “per il bene del Medio Oriente”. Il presidente ha aggiunto che gli Stati Uniti sono pronti a “ lavorare con tutte le parti per porre fine al conflitto”. Una mossa che segue settimane di pressioni personali su Benjamin Netanyahu, atteso alla Casa Bianca lunedì prossimo, e che secondo fonti americane sarebbe stato spinto a cedere da considerazioni interne e militari, oltre che dalle dinamiche diplomatiche in corso con gli Stati del Golfo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump annuncia l’ok israeliano alla tregua: “Ora Hamas accetti l’accordo”

