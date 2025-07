Tennis Tc Marfisa promosso in serie D1 Gennari e Garofalo ok nei playoff

Un entusiasmante traguardo per il T.C. Marfisa, che celebra la promozione in Serie D1 della sua squadra femminile! Emma Gennari e Laura Garofalo, entrambe classificate rispettivamente 3.3 e 3.2, hanno superato con successo un difficile girone di qualificazione e dominato nei playoff. Al primo turno, hanno brillato contro il Ten Sport Center, consolidando il loro cammino verso nuovi successi. Emma ha sconfitto...

Importante promozione per la squadra femminile del T.C. Marfisa, iscritta al campionato di D2. Emma Gennari (classifica 3.3) e Laura Garofalo (3.2) dopo un girone di ferro dove si sono qualificate come miglior terza, hanno dominato il tabellone dei Play off. Al primo turno hanno affrontato in casa la formazione del Ten Sport Center vincendo per 2-0. Laura ha vinto contro Martina Orsini (3.4) con il punteggio di 63-63, invece Emma ha sconfitto Beatrice Ficociello (3.5) per 60-60. Nel turno decisivo che valeva la promozione le ragazze in trasferta al C.E.R.E (Circolo Equitazione Reggio Emilia) hanno superato senza concedere alcun set le dirette avversarie: la Garofalo ha battuto con il punteggio di 64 61 l'under 16 Chiara Felici (3.

