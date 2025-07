Borsa | l' Asia chiude debole attesa per i dati Usa

Le borse asiatiche chiudono in modo debole, in attesa dei prossimi dati sugli occupati negli Stati Uniti e delle tensioni commerciali che continuano a influenzare i mercati. Mentre il dollaro si rafforza rispetto alle principali valute, l’incertezza resta alta e gli investitori osservano con attenzione ogni movimento. In questo scenario, le prossime ore saranno decisive per capire come evolveranno le sorti dell’economia globale.

Borse asiatiche deboli in chiusura mentre si attendono i dati sugli occupati negli Stati Uniti. Sotto i riflettori le tensioni commerciali con le mosse degli Usa per gli accordi sui dazi. Il dollaro recupera rispetto alle principali divise. In calo Tokyo (-0,56%). Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 143,87, ed è poco variato sull'euro a 169,40. A contrattazioni ancora in corso sale Hong Kong mentre sono in flessione Shenzhen (-0,67%), Seul (-0,47%) e Mumbai (-0,22%). Poco mossa Shanghai (-0,06%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Italia il tasso di disoccupazione e dagli Stati Uniti la variazione degli occupati e le scorte di greggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Asia chiude debole, attesa per i dati Usa

In questa notizia si parla di: dati - borsa - asia - chiude

Borsa Juve, continuano a “volare” le azioni bianconere! Oggi il titolo juventino ha fatto registrare dei dati che non si verificano dal 2021! I numeri odierni che impressionano - Le azioni della Juventus continuano a salire, registrando numeri straordinari che non si vedevano dal 2021.

Il primo semestre del 2025 si è chiuso con un bilancio positivo per i principali mercati finanziari globali. Milano corre (+16,4%) e si conferma tra i migliori listini globali. Wall Street cresce con prudenza, Asia in chiaroscuro. Oro record, crolla il Brent. Vai su Facebook

Borsa: l'Asia chiude debole, attesa per i dati Usa; Borsa: l'Asia chiude debole, attesa per i dati Usa; Borse europee appese ai negoziati Usa-Ue. Milano chiude sulla parità con exploit di St (+11%).

Borsa: l'Asia chiude debole, attesa per i dati Usa - Borse asiatiche deboli in chiusura mentre si attendono i dati sugli occupati negli Stati Uniti. Riporta ansa.it

Borsa: Asia chiude in contrastata, pesano dati cinesi - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso, con gli investitori che guardano agli effetti della guerra in Ucraina sull'economia globale. Scrive ansa.it