Wimbledon 2025 Alcaraz-Tarvet oggi in diretta | orario precedenti e dove vedere il match in TV e streaming

Wimbledon 2025 si infiamma con il ritorno di Carlos Alcaraz, che oggi affronta Oliver Tarvet nel secondo turno sul campo Centrale. Un match tra talento e determinazione, trasmesso in diretta alle 15:40, che promette emozioni forti. Scopri l’orario preciso, i precedenti e dove seguire il match in TV e streaming: non perdere questa sfida tra stelle del tennis!

Carlos Alcaraz torna protagonista a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 2 luglio, il numero 2 del ranking ATP affronta il britannico Oliver Tarvet nel secondo turno del torneo londinese. Il match è in programma sul campo Centrale di Wimbledon e inizierĂ non prima delle 15:40. Alcaraz-Tarvet: un match tra talento e favola sportiva. Il campione spagnolo arriva da una sofferta vittoria in cinque set contro Fabio Fognini, mentre per Oliver Tarvet, classe 2003, la sua è una vera favola sportiva: studente universitario alla University of San Diego, ha superato le qualificazioni e vinto il primo turno contro Riedi nel suo esordio assoluto nel circuito maggiore. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2025, Alcaraz-Tarvet oggi in diretta: orario, precedenti e dove vedere il match in TV e streaming

