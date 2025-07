Trump sei mesi da flop star Guerre e dazi il mondo è nel caos Powell | Debito Usa insostenibile

Dopo sei mesi di promesse e di battaglie, il panorama mondiale rimane in balia di tensioni e incertezze. Dalla guerra in Ucraina alla crisi di Gaza, le decisioni di Washington sembrano più un gioco di parole che di fatti concreti. La domanda ora sorge spontanea: sarà possibile raggiungere un accordo sulle tariffe al 10% e stabilizzare il caos globale? La risposta dipende dalla volontà di superare le promesse vuote e agire con decisione.

Washington, 2 luglio 2025 – A parole, ha risolto tutti i problemi del mondo in 24 ore. Dalla guerra in Ucraina al macello di Gaza. Il giorno dell'insediamento ha promesso agli americani una nuova età dell'oro. Quindi più lavoro in patria e più tasse all'estero. Dazi, quindi. Ma di risultati, quasi sei mesi dopo, pochini sia sui fronti interni sia oltreconfine. Ora la speranza è quella di chiudere un accordo sulle tariffe al 10% per i prodotti europei, ma con alcune eccezioni. Europa, oggi negoziati a Washington . Sarà una giornata complessa quella di oggi per il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, chiamato a trovare un accordo a Washington con il suo omologo americano, Howard Lutnick, e l'altro capo-negoziatore statunitense, Jamieson Greer.

