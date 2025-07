LIVE Wimbledon oggi in campo Paolini Darderi e Bellucci E c' è pure Alcaraz

Oggi a Wimbledon si accendono i riflettori sugli azzurri: Paolini, Darderi e Bellucci scendono in campo nei singolari, pronti a conquistare il prestigioso torneo. Non mancheranno emozioni anche nel doppio maschile con Bolelli-Vavassori, opposti a Behar e Vliegen, mentre Alcaraz si prepara a dare spettacolo tra i favoriti. Un giorno all'insegna del tennis italiano in piena ascesa, pronto a scrivere nuove pagine di storia sul verde di Londra.

Tre gli azzurri impegnati a Londra nel singolare. Spazio anche al doppio maschile con Bolelli-Vavassori contro Behar e Vliegen.

#Wimbledon: Il programma azzurro completo della giornata di domani: Campo 2 Ore 17 circa: #Darderi- Fery Campo 3 Ore 15.30 circa: #Paolini- Rakhimova Campo 12: Ore 15.30 circa: #Bellucci- Lehecka Campo 6: Ore 15 circa: #Moratelli Vai su X

È ORA DI WIMBLEDON Inizia ufficialmente il torneo più antico del tennis e l’#ItaliaTeam parte subito da protagonista! Sono ben sette gli azzurri in campo nella prima giornata sull’erba inglese! Paolini, Bellucci, Darderi, Berrettini, Arnaldi, Zeppieri e… Fabio Vai su Facebook

