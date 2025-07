Incidente alla torre in Citylife Milano tetto sequestrato | si cercano indizi

Un incidente alla torre di CityLife Milano ha portato al sequestro del tetto, scatenando un’operazione di indagine. Arrivata sui tavoli degli inquirenti la dettagliata relazione dei vigili del fuoco, accompagnata da video e foto, per ricostruire l’accaduto. Il focus ora è sul funzionamento dei sensori di sicurezza: saranno loro a svelare eventuali responsabilità e a garantire che simili episodi non si ripetano.

La procura di Milano ha disposto il sequestro dell'area del tetto della Torre Hadid, dove all'alba del 30 giugno una delle due insegne della compagnia Generali, poste a 192 metri d'altezza, ha ceduto