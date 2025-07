Sta scrivendo… è il nuovo singolo dei ColliMare | una canzone che dà voce a ciò che non riusciamo a dire

"Sta scrivendo..." è il nuovo singolo dei ColliMare, un’opera che dà voce a ciò che spesso non riusciamo a esprimere a parole. Ispirato alla classica notifica di chat, il brano trasforma l’attesa di una risposta in una riflessione profonda su emozioni, insicurezze e le connessioni digitali che ci legano. Un mix coinvolgente di cantautorato, parole parlate e beat elettronici, pronto a emozionare e far riflettere. Il significato di “Sta scrivendo…”: tra emozione, attesa e comunicazione invisibile.

È disponibile su tutti i digital store "Sta scrivendo.", il nuovo singolo del collettivo ColliMare, pubblicato per Watt Musik. Il brano, ispirato alla tipica notifica che appare nelle chat, trasforma un gesto quotidiano – l'attesa di una risposta – in una riflessione profonda su emozioni, esitazioni e connessioni digitali. Un inedito mix tra cantautorato, parole parlate e beat elettronici. Il significato di "Sta scrivendo.": tra emozione, attesa e fragilità digitale. Con un linguaggio diretto e contemporaneo, "Sta scrivendo." cattura l'essenza di quel momento sospeso in cui si decide se rispondere, restare o esporsi.

