Thiam top di gamma Ama le porte inviolate

Demba Thiam, talento di grande spessore, ama le porte inviolate e si distingue come specialista in clean sheet. A soli 27 anni, senegalese con cittadinanza italiana, ha già scritto pagine importanti, tra cui un campionato vinto con Juve Stabia e una semifinale memorabile. Svincolato dalla Spal, il suo talento promette di essere un valore aggiunto per il Cesena, puntando a consolidare la propria carriera nella Serie B.

Uno specialista in clean sheat, provetto, lo e’ Demba Thiam 27 anni senegalese con cittadinanza italiana grande obiettivo del Cesena per la porta e svincolato dalla Spal. Nelle ultime due stagioni è stato grande protagonista in prestito alla Juve Stabia: 74 presenze, un campionato di C vinto e nell’ultimo torneo con le ‘vespe’ è arrivato fino alla semifinale. Al debutto in cadetteria è risultato al terzo posto nella classifica dei portieri con la porta inviolata: 13 volte. Davanti a lui solo Gori dello Spezia e Pigliacelli del Catanzaro con 14. Subito dietro a quota 12 Radunovic del Bari e Bleve della Carrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Thiam, top di gamma. Ama le porte inviolate

