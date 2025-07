Usa a Los Angeles i parenti dei migranti in attesa fuori dal centro di detenzione

Fuori dalla struttura, i parenti dei migranti in attesa vivono un’attesa carica di emozioni e speranze, testimoni silenziosi di una realtà complessa e spesso dolorosa. La loro presenza riflette il forte legame familiare e la volontà di non abbandonare mai chi amano, anche nelle situazioni più difficili. Questo scenario ci invita a riflettere sul valore della famiglia e sulle sfide di un sistema che spesso separa anziché unire.

Negli Usa, per gli immigrati detenuti nella regione di Los Angeles, la prima tappa è il centro di elaborazione delle forze dell’ordine per l’immigrazione e le dogane nel seminterrato dell’edificio federale in centro, dove gli agenti portano gli immigrati per verificare la loro identità, nazionalità e ottenere i loro dati biometrici prima di essere trasferiti alle strutture di detenzione. Fuori dalla struttura si può vedere il profondo impatto personale della repressione del governo federale sull’immigrazione clandestina. I coniugi, i figli e gli altri familiari degli arrestati arrivano??con farmaci, vestiti e un po’ di speranza di vedere la persona amata detenuta, anche se solo brevemente, e di sapere cosa gli succederà dopo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, a Los Angeles i parenti dei migranti in attesa fuori dal centro di detenzione

