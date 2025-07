La finale è IllPa Giuliani-Dolce Amare Palombina

Stasera, alle ore 21:30 in piazza Pertini, il grande spettacolo della finale della 26ª edizione del Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka sta per partire. Le protagoniste sono la Dolce Amare Palombina, imbattuta fino a ora, e l’ILL.Pa Giuliani, che ha subito l’unica sconfitta proprio contro la rivale. Chi si aggiudicherà il titolo? La sfida promette emozioni intense e un finale da ricordare, rendendo questa sera imperdibile per tutti gli appassionati.

ILL.Pa Giuliani-Dolce Amare Palombina: e finale sia. Saranno le due formazioni, questa sera in piazza Pertini ore 21:30, a contendersi la vittoria della 26esima edizione del Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka. A sfidarsi per il titolo del torneo, le protagoniste del girone A: la Dolce Amare Palombina, squadra imbattuta fino a qui e l’ ILL.Pa Giuliani, unica sconfitta proprio per mano della Dolce Amare. Le semifinali. ILL.Pa Giuliani è la prima finalista. Gli uomini di mister Cafù battono i campioni in carica della MyGym 5-2. L’ILL.Pa è da subito senza freni: dopo 8’ Carnevali segna il vantaggio, Campo raddoppia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La finale è Ill.Pa Giuliani-Dolce Amare Palombina

L'evento in Piazza Pertini è ufficialmente entrato nel clou. Due quarti di finale, quelli di ieri, da antologia della competizione. Ad aver staccato i primi pass per le semifinali sono state My Gym ed Open Ufficio Services. Stasera tocca a Ill.Pa Giuliani-Orange-Beac

