Doveroso in questo passaggio coinvolgere tutta la tifoseria La Curva si riunisce | Scegliamo il nome

Doveroso in questo passaggio coinvolgere tutta la tifoseria: la curva si riunisce per scegliere il nome della nuova Spal, un momento fondamentale che tocca il cuore di ogni biancazzurro. Il tema del nome è tra i più sentiti, rappresentando l’identità stessa della squadra e della città . Con entusiasmo e passione, i tifosi si confrontano, perché solo insieme possono dare vita a un progetto che rispecchi l’anima di Ferrara.

Il tema del nome della nuova Spal è tra quelli che stanno inevitabilmente più a cuore ai tifosi biancazzurri. Come è noto, lo storico acronimo S.P.A.L. è attualmente proprietà di Joe Tacopina e non può essere utilizzato. Così, il gruppo Curva Ovest Ferrara ieri sera si è ritrovato presso la sede di via Varano per parlarne tutti insieme. "Con la partecipatissima manifestazione del 13 giugno la città di Ferrara ha chiesto a gran voce un progetto di rinascita della Spal – recita il comunicato degli ultras –. Un progetto serio e duraturo, attraverso il quale chi se ne fosse fatto carico avrebbe dovuto riscattare il prestigio del nostro nome, facendoci dimenticare la disastrosa gestione precedente e riportandoci quanto prima possibile nei palcoscenici che una tifoseria come la nostra merita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Doveroso in questo passaggio coinvolgere tutta la tifoseria». La Curva si riunisce: "Scegliamo il nome»

In questa notizia si parla di: nome - curva - doveroso - passaggio

Comunicato ufficiale La nota della Società In merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa in modo fuorviante sulla situazione economico-finanziaria della Società , si ritiene doveroso precisare che non esiste alcun motivo di preoccupazione. La S. Vai su Facebook

Doveroso in questo passaggio coinvolgere tutta la tifoseria». La Curva si riunisce: Scegliamo il nome»; It is necessary to involve all the fans in this step. The Curva gathers: Let's choose the name.

"Doveroso in questo passaggio coinvolgere tutta la tifoseria». La Curva si riunisce: "Scegliamo il nome» - Il tema del nome della nuova Spal è tra quelli che stanno inevitabilmente più a cuore ai tifosi biancazzurri. Secondo sport.quotidiano.net

Calcio: basta nome unico, gruppi Curva Inter si separano - MSN - La Curva Nord dell'Inter si separa: niente più nome unico, la tifoseria nerazzurra si organizzerà in gruppi indipendenti tra loro. Si legge su msn.com