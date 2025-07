Gaza Trump | Ok di Israele a tregua di 60 giorni Hamas accetti o situazione peggiorerà ma nuovi raid Idf all’alba morti e feriti - VIDEO

In un contesto teso di conflitti e negoziati, l'annuncio di Trump sulla possibile approvazione di Netanyahu per una tregua di 60 giorni ha acceso speranze e timori. La complessità della situazione si intensifica con nuovi raid dell'IDF all'alba, provocando morti e feriti tra i civili di Gaza. La domanda che turba tutti è: Hamas accetterà o la crisi peggiorerà ? La risposta potrebbe decidere il destino di molte vite.

Trump annuncia l'ok di Netanyahu. Tuttavia, quello che potrebbe contribuire a peggiorare la situazione non è l'eventuale no di Hamas ma la prosecuzione del genocidio in corso. Anche all'alba di stamattina l'Idf ha attaccato a Gaza City Trump ha annunciato che sarebbe arrivato l'ok di Israele.