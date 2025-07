Grifo si accende il mercato degli attaccanti L’uscita di Seghetti per arrivare a La Mantia

Il mercato degli attaccanti si infiamma con il Perugia che punta deciso su Andrea La Mantia, ex Catanzaro e ora pronto a tornare in Lega Pro. La società biancorossa spera di chiudere l’affare prima della partenza per il ritiro in Argentina, consolidando così la propria formazione con un volto d’esperienza. Con un contratto importante in palio, la trattativa si prospetta ancora più avvincente e decisiva per il futuro della squadra.

Il Perugia ha deciso di puntare dritto su Andrea La Mantia e soprattutto confida di chiudere l'operazione prima di partire per il ritiro in Argentina. Il classe '91, vecchia conoscenza del diesse Meluso, dopo la stagione a Catanzaro in B è pronto ad accettare l'offerta del Perugia in Lega Pro. L'attaccante che era di proprietà della Spal, dopo la mancata iscrizione del club di Ferrara si è svincolato. Il nodo è l'importante contratto che il Perugia intende pagare con la cessione di Seghetti. L'obiettivo del diesse Meluso è quello di cedere il giovane marchigiano per poter chiudere l'operazione con la prima punta.

