appartiene a sempio garlasco la scoperta tra i reperti di casa poggi

La scoperta di un’impronta misteriosa tra i reperti di Casa Poggi apre nuovi orizzonti nel caso di Chiara Poggi. La presenza dell’impronta numero 44, associata ad Andrea Sempio, potrebbe rivoluzionare le certezze sinora acquisite su uno dei delitti più discussi degli anni Duemila in Italia. Questa scarpa a righe nere verticali, fino a oggi considerata “indefinibile”, potrebbe finalmente portare a una svolta decisiva nel mistero.

Una nuova pagina si apre nel misterioso caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. L'indagine, già nota per la sua complessità, si arricchisce di un nuovo elemento: l'impronta numero 44, collegata ad Andrea Sempio, sta riscrivendo la storia di uno dei crimini più discussi degli anni Duemila in Italia. Questa impronta di scarpa a righe nere verticali, precedentemente considerata "indefinibile", è stata trovata sul muro delle scale che conducono alla tavernetta dove fu scoperto il corpo senza vita di Chiara. Ora, per la procura di Pavia, diventa un tassello cruciale nell'intricata analisi della scena del crimine.